Haber: Mert Osman Erman

Yeni şartname, şu anda General Augusto Pinochet'in askeri rejimi sırasında yazılanı değiştirecekti.

Pazar günü yapılan referandumda, taslak oyların yüzde 56'sı tarafından reddedilirken, yüzde 44'ü tarafından desteklendi.

Seçmenler zaten geçen yıl ilerici bir taslağı reddetmişti.

1980'de Pinochet diktatörlüğü altında kabul edilen Şili'nin mevcut anayasasını değiştirme çabaları, 2019'daki anti-hükümet gösterilerinin ardından başladı.

Protestocular - çoğu solcu öğrenci - eşitsizlik ve yaşam maliyeti krizine çözümler, sosyal ve politik reformlar talep ettiler.

Haftalar süren çalkantıların ardından o dönemin muhafazakâr başkanı Sebastián Piñera, Şili'nin anayasasını yeniden yazma sürecini başlatmayı kabul etti.

İlk taslak, 155 seçilmiş üyenin bir organı tarafından yazıldı ve Şili'nin senatosunda reformları, ülkenin yerli gruplarının resmi tanınmasını önerdi, ancak geçen yıl eylül ayında seçmenlerin yüzde 62'si tarafından reddedildi.

Pazar günü yapılan referandumda oylanmış olan versiyon, 51 seçilmiş temsilciden oluşan yeni bir organ tarafından yazılmıştı ve bunların 23'ü sağcı Cumhuriyetçi Parti'den geliyordu.

Solcu muhalifler tarafından yapılan eleştiriler arasında yerli haklarını koruyamaması, üreme haklarına kısıtlamalar getirebileceği ve sağlık, eğitim ve emeklilik gibi hizmetlerin özel sektör katılımını öngörmesi bulunuyordu.

Birinci taslağı destekleyen ancak ikincisinde tarafsız kalan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, oylamadan önce bu reforma yönelik son girişim olacağını söyledi.

Pazar günü, "Bu ... anayasa süreci kapanmıştır. Diğer acil konular var. Ülkemiz, önerilen anayasalar üzerine yapılan iki plebisitten sonra Şili'yi güzel çeşitliliğinde temsil etmeyi veya birleştirmeyi başaramadığı için mevcut anayasa ile devam edecek." dedi.