İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültürle ve Sanatla Bezenmiş Bir Silivri” vizyonu doğrultusunda Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Güzel Sanatlar Akademisi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Akademinin eğitim programlarına katılan ikinci dönem kursiyerleri için Sezon Sonu Sertifika Programı düzenlendi. Kursiyerler tüm yeteneklerini Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen gösterilerle sanatseverlere sergiledi. Yaratıcı drama öğrencileri 22 Haziran 2023 Perşembe günü Müzede Bir Gün oyunuyla, yetişkin tiyatro öğrencileri 23 Haziran 2023 Cuma günü Selim Paşa Konağı isimli oyunla, piyano, şan ve bağlama öğrencileri ise 24 Haziran 2023 Cumartesi günü düzenlenen sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıktı. Öğrenciler sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programlarının ardından sertifikalarını teslim aldı. Düzenlenen etkinliklere; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Yozgat, Basın Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş ve vatandaşlar katıldı.

HABER: METE YILMAZ