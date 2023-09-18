Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
AA
Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
AA
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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