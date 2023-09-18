Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AA