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Cumhurbaşkanı seçiminde tüm ırklardan vatandaşlar aday olabiliyor ancak adaylık sürecinde hiçbir siyasi partiyle bağın bulunmaması gerekiyor.

Seçimin galibi, gelecek 6 yıl boyunca Singapur'un dokuzuncu cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

2,7 milyon Singapur vatandaşı , yeni cumhurbaşkanını seçmek için saat 08.00'de oy vermeye başladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Halime Yakub ise seçimlerde aday olmadı.

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam, Ulusal Ticaret Birliği Kongresi ( NTUC ) Gelir Müdürü Tan Kin Lian ve Singapur Yatırım Kurumu (GIC) Müdürü Ng Kok Song yarışıyor.

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