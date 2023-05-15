İSTANBUL- Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “HUPALUPA GO Festivali’, 20-21 Mayıs tarihlerinde Ataşehir Golf Club’ta her yaştan eğlence severi ağırlayacak.

HUPALUPA’nın meşhur dev oyun parkurlarını açık havada deneyimlemek, farklı sahne şovlarının adeta içinde yer almak, atölye çalışmalarına katılmak ve ödüllü yarışmalardan dansa, sirk kortejinden bilim gösterilerine uzanan geniş bir eğlencenin içinde yer almak, “HUPALUPA GO Festivali” ile mümkün olacak.

Gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği ‘Nickoledeon’ın Sponge Bob, Paw Patrol, Ninja Turtles ve Dora gibi ünlü kahramanlarının özel şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler de golf, bowling, futbol dart ve air hockey gibi birbirinden renkli aktivitelerin içinde yer alabilecekler.

HABER: METE YILMAZ

HABER: METE YILMAZ