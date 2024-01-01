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Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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