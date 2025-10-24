SINOP (AA) - Gür ormanları, tabiat parkları, uzun ve temiz sahilleriyle ön plana çıkan Sinop'ta tarih turizminin de yaygınlaştırılmasına yönelik girişimler devam ediyor.

Bu kapsamda Osmanlı dönemine ait sivil mimari örneklerini yansıtan tarihi yapıların restore edilerek yeniden hayat bulabilmesi için çalışma yürütülüyor.

Kentte bugüne kadar hak sahiplerine ulaşılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen 9 tarihi yapıdan bazıları müze olarak hizmet verirken, bazıları ise sivil toplum kuruluşları ve farklı alanlarda faaliyet gösteren derneklerce kullanılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, Sinop'un kültürel miras açısından çok zengin bir kent olduğunu söyledi.

Kentte Osmanlı'dan günümüze kadar gelen geleneksel evlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu vurgulayan Güzel, bunların kimlikleri ve ruhlarıyla yaşam kültürünü temsil ettiğini belirtti.

Tescilli 501 sivil mimari yapının 255'i kullanılamaz durumda

İl genelinde tescilli 501 sivil mimari örneği bulunduğuna dikkati çeken Güzel, şöyle devam etti:

'Komisyon çalışmasına göre 501 sivil mimari yapının 255'inin kullanılamaz durumda olduğu görülüyor. Bunların 71'i son 5 yılda yıkılmış, 56'sının risk teşkil etmediği raporlanmış. Nihai hedefimiz, maliklerine ulaşarak tüm paydaşlarla bu binaların rölövelerinin alınarak hayata kazandırılması. Nitekim Kuşüzümü Konağı yakın tarihte restorasyonu yapılarak Keten Müzesi olarak ilimize kazandırıldı. İl merkezinde bulunan 26 binadan 3'ünün rölöveleri alındı. Hayata kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.'

'Turizm açısından da çok fazla ziyaret edilen destinasyonlardan oluyor'

Güzel, söz konusu yapıların yaşatılabilmeleri halinde geçmişle geleceği bir araya getirdiğine işaret ederek, 'Tarihi ve kültürel miras, şehirlerin geleceği açısından çok önemli. Bu yapılar bizi geçmişe götürmekle birlikte eğer sağlamlaştırırsak, ayakta tutabilirsek gelecekle de buluşturuyor. Bu yapıların ruhu var, kimlikleri var, geçmişten taşıdıkları tecrübe var. Turizm açısından da çok fazla ziyaret edilen destinasyonlardan oluyor. Turizm hareketliliğini sağlama açısından bu yapıları korumak önem arz ediyor.' ifadelerini kullandı.

Güzel, hak sahiplerine ulaşmakta zorluk çekildiği için tarihi yapıların rölöve süreçlerinin uzun sürdüğünü, buna rağmen ısrarlı şekilde süreci yürütmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.





Muhabir: Gökhan Güçüklüoğlu