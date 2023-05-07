İSTANBUL - İnovatif bakış açısıyla sunduğu hizmetler sayesinde müşterilerini giderek karmaşıklaşan dijital ortamlara adapte eden TesterYou, 5. yılını keyifli bir etkinlikle kutladı. Yeni dönem değişimlerinden, yeni akreditasyonlarından ve eğitimlerinden bahseden TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, açılış konuşmasını KAÇUV Genel Müdürü Kübra Avtepe ile gerçekleştirdi. Kaleme aldığı çocuk kitabı “Sırma’nın Arkadaşlık Manifestosu” kitabını tanıtan Sarıalioğlu, gecenin en değerli haberi olarak yazarı olduğu kitabın tüm gelirinin KAÇUV’a yönlendirileceğini belirtti.

Çocuk Kitabı Agile Manifestosundan İlham Alarak Yazıldı

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin insan doğasından, ihtiyaçlarından ve alışkanlıklarından beslendiğini aktaran TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, “Bu kitabımda yazılım geliştirme süreçlerinde uygulanan çeviklik yaklaşımları sayesinde daha kaliteli ve kullanıcıları daha memnun eden yazılımlar geliştirilmesini sağlayan 4 temel değer ve 12 prensipten oluşan Agile Manifesto’dan ilham aldım. 2001 yılında Amerika’daki 17 yazılım uzmanı tarafından yayınlanan bu manifesto, aradan geçen yıllara rağmen özellikle bilişim sektöründe önemli bir yapı taşına, neredeyse tüm sektörlerde de kaliteli üretim ve etkin iletişime ilham veren bir felsefeye dönüşmüştür. Kitapta, çocuklara uyguladığım bu felsefe aracılığıyla bilim ve teknoloji ile iç içe büyüyerek dünyayı yaşanması çok daha güzel ve barış dolu bir yere dönüştürecek yeni nesillere ulaşmak en büyük ümidim.” açıklamasında bulundu.

KAÇUV’dan TesterYou’ya Teşekkürler

TesterYou’nun 5. yılına özel düzenlenen Hyatt Centric’teki kutlamada, şirketin çalışanları, iş ortakları ve basın mensuplarının katılımıyla keyifli anlar yaşandı. Etkinlikler ve oyunların düzenlendiği gecede KAÇUV Genel Müdürü Kübra Avtepe, TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu’na yazdığı kitap ve vakfa desteklerinin farkındalık yaratma konusunda ne kadar değerli olduğunu vurgularken bolca teşekkürlerini iletti. Sarıalioğlu, TesterYou’nun logosundaki küpün altı yüzünün anlamını anlatırken, şirket felsefesine de şöyle değindi: “Bundan 5 yıl önce TesterYou’yu, verdiği hizmetlerin yanı sıra, yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm dengesine önem verenlerin iletişim kurma, öğretme ve öğrenme, danışma, geliştirme ve sosyalleşmeleri için sosyal bir platform olarak kurguladık. Küpümüzün altı yüzünde çalışmalarımızda önemli bulduğumuz ve odaklandığımız teori, pratik, düşünme, yenilik, farklılaşma ve eğlence barınıyor.”

HABER: METE YILMAZ