Şırnak

İlçenin Uzungeçit beldesinde etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle beldede ulaşıma kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Beldede dün dağdan çığ düşmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beldede yaşayan ve cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden Mahir Yıldırım, AA muhabirine, çığın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Fırından ekmek aldıktan sonra eve giderken dağdan çığ düştüğünü fark ettiğini anlatan Yıldırım, o esnada cep telefonu ile görüntüyü kaydettiğini belirtti.

Yıldırım, "Her yıl o bölgede çığ düşüyor. Çığ esnasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir şanstı." dedi.

Çığın beldenin farklı bölgelerinde de sık sık meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, çığ nedeniyle yolların da ulaşıma kapandığını aktardı.

Kaynak: AA