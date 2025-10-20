İSTANBUL (AA) - Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nafiz Akman, sırt bölgesinde görülen kemik ağrısının, kemik erimesinin (osteoporoz) erken belirtisi olabileceğini, hastalığın bazı kişilerde ise hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akman, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Akman, kemik erimesinde en sık ve erken karşılaşılan yakınmanın daha çok sırt bölgesinde ortaya çıkan belirgin kemik ağrısı olduğuna dikkati çekerek, sorunun, bazı hastalarda ise hiçbir belirti vermeyerek sinsice ilerleyebildiği vurguladı.

Kemik yapımıyla yıkımı arasındaki dengenin bozularak kemik kaybının hızlanmasının ve kişinin erişkin yaştaki zirve kemik kütlesinin düşük olmasının kemik erimesine yol açabildiğini kaydeden Akman, 'Kemik erimesi menopoz sonrası kadınlarda sık görülüyor. Ayrıca erken ya da cerrahi nedenlerle gerçekleşen menopoz da kadınlarda kemik erimesi riskini artırıyor.' ifadelerini kullandı.



Akman, ileri yaştaki erkeklerde de kemik erimesinin ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

'İleri yaş ve kadın cinsiyet, genetik yatkınlığın, yetersiz D vitamini ve kalsiyum alımı, aşırı alkol, sigara ve kafein tüketimi, hareketsiz yaşam, güneş ışığına az maruz kalma, kortizon gibi bazı ilaçların uzun süreli kullanımı kemik erimesi riskini artırıyor. Yanı sıra bazı endokrinolojik bozukluklar, bağırsak emilim bozuklukları, romatizmal hastalıklar, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları da osteoporoza yol açabiliyor.'



- 'Kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin beslenilmeli'



Akman, hastalık ilerledikçe boyda kısalma ve sırtta yuvarlaklıklığın arttığının altını çizerek, 'Kırık geliştiğinde ise ani ve şiddetli ağrı ortaya çıkar. En sık sırt omurlarında çökme tarzında kırık görülürken, el bileği ve kalça kırıklarına da sıkça rastlanır. Omurga kırıkları, gövdede öne eğilmeye ve kamburlaşmaya yol açabilir.' uyarısında bulundu.



Menopoz sonrası kadınların ve 65 yaş üzerindeki erkeklerin düzenli kemik mineral yoğunluğu ölçümü yaptırmaları gerektiğine dikkati çeken Akman, bu ölçümün kolay ve ağrısız olduğunu, kısa sürede kemik kütlesindeki azalmayı ortaya çıkardığını aktardı.

Akman, kemik erimesi tedavisine ilişkin bilgi vererek, 'Osteoporoz tedavisinde son yıllarda, çöken omur içine çimento enjeksiyonu ile hızlı rahatlama sağlanabiliyor. Bunun dışında korse, ağrı kesiciler, cerrahi yöntemler ve ilaç tedavileri de uygulanıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Erken teşhis, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uygun tedavi yöntemleriyle osteoporozun neden olduğu kırıkların ve yaşam kalitesindeki düşüşün önlenebileceğini belirten Akman, kemik erimesinden korunma yöntemlerini şöyle sıraladı:

'Kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin beslenilmeli. Düzenli egzersiz ve postürü korumaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Her gün 20-40 dakika tempolu yürüyüş ihmal edilmemeli. Denge bozukluğu olanlarda özel tedavi sağlanmalı. Evde kaymaya veya düşmeye sebep olabilecek objeler kaldırılmalı ve aydınlatmaya dikkat edilmeli.