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TCDD'den "Tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak" uyarısı

TCDD'den "Tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak" uyarısı

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Gülbağ Mahallesi Çulluk Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şişli ’de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın da yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

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