Kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı haberin 11'nci bölümünde, TKDK destekleriyle Sivas'ta besi hayvanı çiftliği kuran öğretmen Fikri Kaya anlattı.

Ailesinin de uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığına dikkati çeken Kaya, "Normalde çiftçi bir ailenin çocuğuyum, öğretmenliğe geç atandım. 35 yaşımda başladım. O zamana kadar da çiftçilik yaptım. Sonra öğretmenlikten de kopamadım. Ayrıca oğlum da bana yardım ediyor." dedi.

Kaya, TKDK'ye 2020'de başvurduklarını belirterek, projenin bir yıl içinde onaylandığını ve geçen yıl inşaatın bittiğini anlattı.

Tesis bitince hayvan almaya başladıklarına işaret eden Kaya, "Tesisimize genelde kesimlik hayvan alıyoruz. Çiftlik işlerini babadan dededen görme yapıyorduk. TKDK'nin desteğiyle yapılan işletmeye geçince eski sistemle çok fark olduğunu anladık. Daha az emekle daha fazla hayvan besleyebiliyoruz. Önceden biz 15-20 hayvanla uğraşıyorduk şimdi ortalama 100 hayvanımız var. Verimliliğimiz arttı, kayıplarımız azaldı." diye konuştu.

"Tesisi büyütmeyi planlıyoruz"

Kaya, tesisin şartlarının son derece iyi olduğuna işaret ederek, kışın hayvanların soğuktan etkilenmediğini ve bunun üretimi olumlu etkilediğini anlattı.

Devletin desteklerinin üreticilere faydalı olduğunun altını çizen Kaya, gelecekte tesisi büyütmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaya, sektörde çalışacak eleman bulmanın zorluklarına da değinerek, destek alarak tesis kurmak isteyenlerin çok iyi araştırma yapmalarını gerektiğini sözlerine ekledi.

AA