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RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanda üçüncü bölge sonlandırma varyasyonları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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