6. dakikada N'jie'nin ceza sahasına girerken attığı sert şutta, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.
15. dakikada Sivasspor öne geçti. Saiz'in ortasında ceza sahasında topla buluşan N'jie'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
25. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan Konyaspor ve Sivassporlu futbolcular, "Filistin Halkının Yanında Zulmün Karşısındayız" yazılı pankart ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl dönümü'ne dikkat çekmek amacıyla "semazen" kıyafeti giydirilmiş çocuklarla sahaya çıktı.
İkinci yarı
49. dakikada Cikalleshi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
85. dakikada Kvet'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın sert şutunda, top az farkla üstten dışarıya gitti.
90+2. dakikada ceza sahsında oluşan karambolde topla buluşan N'zonzi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA