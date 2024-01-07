16. dakikada Kayserispor atağında Karimi'nin pasında sol çapraz ceza sahası içerisinde Cardoso'nun vole vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
24. dakikada Sivasspor öne geçti. Kendi yarı alandan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahasına giren Barrow'un içeriye sert ortasında Arif Kocaman'a çarpan top kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1
29. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Sivasspor'da topla buluşan Charisis'in sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere çeldi.
42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Morte'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde Bahoken'in topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
61. dakikada Bahoken'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Karimi'nin sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
84. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
89. dakikada ceza sahası içerisinde Attamah'ın müdahalesiyle Manaj yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi penaltıya hükmetti.
90+3 dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Manaj meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2
9+8. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Kontra atakta ceza sahasına giren Kvet'in pasında altı pas üzerinde topla buluşan Manaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3
Karşılaşma, konuk ekip Sivasspor'un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.Kaynak: AA