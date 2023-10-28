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90+7.dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Bassan'ın pasında topla buluşan Manaj, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

65. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kurtardı.

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