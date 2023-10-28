2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un gönderdiği uzun topta, savunma arkasına sarkan Eduardo topla buluştu. Ceza sahası içine girerek sol çaprazdan çektiği şut, üst direğe çarparak dışarı çıktı.
29. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues'in ortasında, N'Jie'nin kafayla indirdiği topa vole vuran Sainz'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
35. dakikada Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'nın gönderdiği geri pasta kaleci Ali Şaşal Vural, Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düşerken, topu güçlükle kornere attı.
45+1. dakikada Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Novais'in şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Koita'nın pasında topla buluşan Burak Kapacak'ın ayak dışıyla vurduğu şut, direğin üstünden az farkla auta çıktı.
65. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kurtardı.
66. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Novais'in kullandığı kornerde, Aliti'nin kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Fatih Aksoy, filelere gönderdi: 1-0
69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Uğur Çiftçi'ye geçerek ceza sahasına giren Eduardo'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
90+3. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Charisis'in ceza sahasına gönderdiği topta Burak Kapacak kafayla indirdi. Kvet'in gelişine çektiği şutu ağlarla buluştu: 1-1
90+7.dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Bassan'ın pasında topla buluşan Manaj, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA