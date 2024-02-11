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68. dakikada Çaykur Rizespor'da üç dakika önce oyuna giren Benhur Keser'in yüzüne top çarptı. Saha içinde tedavisi yapılan Benhur Keser, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

57. dakikada hakem Emre Kargın, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda topun Charisis'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Kargın, penaltıyı iptal etti.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Çaykur Rizespor , BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

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