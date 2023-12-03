Sakarya

Razgatlıoğlu, 7 birincilik, 20 ikincilik, 6 üçüncülük elde ederek, sezonu 552 puanla Alvaro Bautista'nın ardından 2. olarak tamamladı.

4 sezondur mücadele ettiği Pata Yamaha Prometeon Takımı'ndan ayrılan Razgatlıoğlu, 2 yıllığına Rokit BMW Takımı'yla anlaştı.

Razgatlıoğlu, yeni sezonda takımına ilk şampiyonluğunu kazandırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"İnşallah güzel bir sezon geçiririz"

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonluğu hedefiyle başladığını sezonu 2. sırada bitirdiğini söyledi.

Sezon içinde talihsiz anlar yaşadığını, lastik patlaması ve başka sporcunun çarpmasıyla yarış dışı kaldığını, puanlar kaybettiğini, bunun da şampiyonluğu etkilediğini belirten Razgatlıoğlu, BMW ile 2 sezon anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Razgatlıoğlu, BMW'nin, motosiklet branşında dünya şampiyonluğunun olmadığını dile getirerek, "Elimizden geleni yaparak inşallah bu şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağız. En büyük hedefim; şampiyon olmamış bir takımı, markayı şampiyon yapmak. İnşallah adım adım ilerleyerek bu şampiyonluğu elde ederiz. Bu şampiyonluğu elde edersem çok mutlu olacağım. Şampiyon olmamış takımı şampiyon yapmak gerçekten zor bir şey. BMW ile neden olmasın diyerek böyle bir yolculuğa atıldık. İnşallah güzel bir sezon geçiririz ve sonunda da şampiyonluk yaşarız." ifadelerini kullandı.

Takımın, motosikleti geliştirmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını vurgulayan Razgatlıoğlu, motivasyonunun zirvede olduğunu dile getirdi.

"Bu markayla dünya şampiyonu olmak kariyerimin en büyük şampiyonluğu olacak"

Yamaha ile 4 sezon büyük bir serüven yaşadıklarını, 2021'de dünya şampiyonu olduklarını anımsatan Razgatlıoğlu, şöyle devam etti:

"2023'e bakıldığı zaman gerçekten büyük motivasyonla yarışmıyorduk çünkü artık Yamaha'da 3. olduğumda da çok seviniyorlardı, daha öncesinde 3.'lüğe üzülen bir takımdık. Onlar da biraz motivasyonu kaybetti diyebilirim şampiyonluktan sonra. Her şeye, şampiyonluğa aç bir takıma gidiyorum. O yüzden herkesin motivasyonu çok yüksek. Herkes burada elinden gelenin fazlasını yaparak büyük şeyler başarmak istiyor, bunun en başında ben varım. Tekrar dünya şampiyonu olup hiçbir dünya şampiyonluğu olmayan markayı şampiyon yapmak istiyorum."

Razgatlıoğlu, rakipleri Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın da yarışmaya devam ettiğini dile getirerek, "Jonathan Rea, benim koltuğum olan Yamaha'ya geçti. Böyle de bir değişiklik var. Şu anda herkeste Superbike'da sezonun içinde acaba neler olacak düşüncesi oluştu. Bizimki biraz daha iddialı geçiş oldu BMW'ye çünkü başarısı olan bir marka değil. Biz de markayı başarılı yapmak için böyle cesur bir değişime girdik. Bu markayla dünya şampiyonu olmak kariyerimin en büyük şampiyonluğu olacak diye düşünüyorum. Uzun iki senemiz var. Sezon içerisinde aksilikler olabiliyor, her şey istediğiniz gibi gitmiyor ama inanıyorum ki güzel bir başlangıç yapıp şampiyonluk mücadelesi vereceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni sezon hazırlık sürecine başladıklarını, salonda çalıştıklarını aktaran Razgatlıoğlu, havaların ısınmasıyla piste çıkacaklarını sözlerine ekledi.