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Sivasspor ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, lig maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Ligin 3. haftasında iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, 4. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan, 5. haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı.

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