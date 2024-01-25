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Sivasspor ligin 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

Ligin 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Ligde son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

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