Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı kart cezalısı Roman Kvet ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivasspor 'da karşılaşma öncesi Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan'ın sakatlığı sürüyor.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.