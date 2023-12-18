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RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik uygulamalar gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

Süper Lig 'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Başakşehir maçı öncesinde Sivasspor 'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

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