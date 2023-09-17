Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Topladığı 5 puanla ligde 11. sırada yer alan Sivasspor'da, sakatlığı nedeniyle Gerson Rodrigues maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak ve Samba Camara'nın durumu ise sağlık ekibince değerlendirilecek.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor ligin 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmış, 4. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu.

Bu sezon sahasında henüz galibiyeti bulunmayan Sivas temsilcisi, MKE Ankaragücü'nü yenerek evinde 3 puan sevinci yaşamayı hedefliyor.

AA