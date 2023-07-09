Sivas

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Çetin, yeni sezon hazırlıklarına geç başladıklarını ama aradaki açığı çok çalışarak telafi edeceklerini ifade etti.

Kadroyu güçlendirmek için belli mevkilere oyuncu baktıklarını ama şu anda netleşen bir transferlerinin olmadığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Transfer konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Antrenman bitiyor, hemen oyuncu izliyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, akabinde uyuyana kadar oyuncu izliyoruz. Havuz gerçekten çok dar. Herkes o havuzdan oyuncu çalışıyor. Biz de nitekim öyle. İyi oyuncuları bulmaya, takıma kazandırmaya çalışıyoruz ama şu an net bir şey yok. Beğendiğimiz oyuncular çıkıyor tama tabii ki maddi boyutu, işte oyuncuların ailevi yapısı, şehir tercihleri gibi bazen sorunlarla karşılaşıyoruz. Var gücümüzle bir an önce eksik mevkilerdeki oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Şu anda 6 numara, 8 numara, stoper ve forvette oyunculara bakıyoruz. Çünkü o bölgelerde eksiklerimiz açık. O yüzden başkanımız, yönetimimizle bu konuda arayışımız hızla devam ediyor."

"Pelkas'la alakalı bir gündemimiz yok"

Servet Çetin, Pelkas'ın transfer haberleriyle ilgili şunları söyledi:

"Şu an öyle bir görüşme yok ama sürekli söyleniyor, yazılıyordu basında. Yani Pelkas iyi oyuncu. Onu herkes ister ama tabii onun bütçesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani normalde gerçekten her hoca takımında görmek ister ama şu an öyle bir Pelkas'la alakalı bir gündemimiz yok."

Çetin, sözleşmesi devam eden oyuncularla hazırlıklara devam ettiklerini altyapıdan yetişen yetenekli oyuncuları da çalışmalara dahil ettiklerini sözlerine ekledi.

Antrenman

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda kısa paslaşma ile devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

AA