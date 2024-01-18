Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Goller: Dk. 10 Ziya Erdal, Dk. 50 Kotia, Dk. 81 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 52 ve Dk. 65 (penaltıdan) Dembele (Ankara Keçiörengücü)

Arkas Spor'un rakibi Yunanistan ekibi Olympiakos oldu

Arkas Spor'un rakibi Yunanistan ekibi Olympiakos oldu

65. dakikada Keçiörengücü eşitliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara, Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Kazanılan penaltıyı kullanan Dembele, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-2

50. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Emre Gökay kendi yarı alanın ortasında kaptığı topu rakiplerini geçerek ceza yayına kadar taşıdı. Savunmanın müdahalesiyle seken topu kontrol eden Kotia kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.