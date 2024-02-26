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Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor , 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

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