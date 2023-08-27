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Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

Sivasspor , yarını izinli geçirdikten sonra salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Ligde dün oynanan Bitexen Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sınırlı alan oyun ile sürdü. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

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