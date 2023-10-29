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EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor, 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Sivas'a dönerek maçın hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Sivasspor , antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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