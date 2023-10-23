Sivas

The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, ligde geride kalan 9 haftanın tamamında ilk 11'de forma şansı buldu.

Bu sezon profesyonelliğe adım atan, teknik direktör Servet Çetin'in ilk 11'de forma şansı verdiği 17 yaşındaki Yunus Emre, başarılı oyunuyla futbolu otoriterlerin de dikkatini çekiyor.

Yunus Emre, futbol hayatına Batman Tüpraşspor'da başladığını ve daha sonra Sivasspor altyapısına transfer olduğunu belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyduğunu belirten Yunus Emre, "Çalışmamız, arzumuz ve isteğimiz çok iyi. Burada olmaktan son derece mutluyum." dedi.

Bu sezon Sivasspor A Takımı ile profesyonel futbol hayatına başladığını anlatan Yunus Emre, "Altyapıdaki hocalarımızla gayet iyi çalıştık. Hırs, istek ve çok çalışmak başarıyı getirdi. Emeğimin karşılığını da aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

"İsmimi listede görünce çok şaşırdım"

The Guardian'ın hazırladığı listede isminin yer almasını değerlendiren Yunus Emre, "İsmimi listede görünce şaşırdım ve çok mutlu oldum. Takımım ve benim adıma gurur verici." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre, Sivasspor'un bu sezon ligde başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sezona aslında kötü başlamadık. Kazanabileceğimiz maçlar vardı, şanssız bir şekilde bu maçlardan istediğimiz puanları alamadık. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum, formayı bırakmak istemiyorum. İnşallah sezon sonuna kadar formayı bırakmam ve oynarım. Servet hocamıza ve Mecnun başkanımıza bana güvendikleri için teşekkür ederim."

"Hedefimde Real Madrid var"

İlk hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu dile getiren Yunus Emre, şöyle devam etti:

"Türkiye Ümit Milli Takımı'na ilk defa gittim ve orada da forma şansı buldum. Oyuna sonradan girdim ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hedefimde Türkiye A Milli Takımı var, inşallah o formayı terletmek istiyorum. İleriye dönük hedefim Avrupa'da oynamak. Çalışarak, iyi mücadele ederek ilerlemek istiyorum. Hedefimde Real Madrid'de de oynamak var."