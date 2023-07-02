Para bir milletin maddi değeridir.

Maddi anlamda parası değer kaybeden millet, manasını da kaybeder.

Çünkü madde, yani gıda olmadan mana alemine dalamazsınız.

O nedenle paranıza sahip çıkın ve emperyalizmin maddi ve manevi değeri olan dolar karşısında paranızı ayağa düşürmeyin.

Aksi halde dün Nataşa diye hafife aldığınız, yarın Ayşe, Fatma, Hayriye diye hafife alınır.

Bu gidişat gösteriyor ki, ülkemiz her türlü turizme açık olacak.

Söylemeye dilim varmadığı için “her türlü” ifadesini kullanıyorum.

Benim milletim, Arap, İngiliz, bilmem ne belaların hizmetçisi olamaz.

Ben çıplak uyardım.

Karar sizin!

HAYAT BOYU EĞİTİM VE ÖĞRETİM.

Babam bana:

“Oku ve çalış oğlum” demişti.

Ben de öyle yapıyorum.

Bir diploma da Giresun Üniversitesinden aldım.

Seneye de sınava gireceğim nasipse.

HAYATBOYU ÖĞRENME NEDİR?

Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir.

Hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu?

(Kur-an)

Ve ilk emri “oku” olan ama tasnifte son sıralarda bulunan sure aşkına okuyalım.

Diyorum ki:

Kur-an tasnifinin, ayetlerin iniş sırasına göre yapılması akla ve ahlaka daha da uygundur.

Efendim sahabe öyle yapmış demekte akıl ve vicdan kitabının aklına ihanettir.

BAYRAM!

Habeşli köle Bilal'i efendim dediği Firavundan kurtarıp ufkunu açan, aynı safta namaza durdurmakla kalmayıp, aynı sofrada yemeğe oturtan dinin bayramı da sınıfsal farkların ortadan kalkışı ile olur.

Gösteriş ve riyadan Kaçan, malında fakirin hakkının olduğunu bilen ve teslimiyeti Allah'a isyanı sömürüye olan insanlığın bayramını kutluyorum.

Kurban Bayramı da et bayramı değildir.

Doğru yolda olana selam olsun!