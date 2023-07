Saygıdeğer okurlarım; kısmetse Kurban Bayramını idrak etmiş olacağız. Bu süreçte kurban etinin pişirilmesi ve saklanma koşullarına dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki bir çok ailenin evine normal günlerden farklı olarak fazla miktarda et gireceğini düşünecek olursak, akıllara bu etlerin hijyenik, sağlıklı nasıl saklanması ve de nasıl pişirilmesi gerektiği soruları da gelmektedir. Sağlığımız açısından, ne zaman, ne kadar aralıklarla ve ne miktarda tüketmeliyiz? Sorularına yönelik bazı bilgileri siz saygıdeğer okurlarımla paylaşmak isterim.

Bilindiği gibi Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde et tüketimi artmaktadır. Sağlıklı bir et tüketimi için etin sebze yemekleri ile ya da haşlanarak tüketilmesinin çok daha yararlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca yağlı etin kilo artışı ve kalp damar hastalığı riskini artırdığı, bu nedenle et tüketiminde, özellikle bu günlerde daha dikkatli olunması gerektiği bir gerçektir Etin sebzelerle haşlanarak ayrıca düşük ısıda pişirilerek tüketilmesinin, doğrudan direkt olarak pişirilenden daha yararlı ve sindiriminin daha kolay olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek ateşte pişirilen etin kanser riski taşıdığı yapılan araştırmalar sonucu da kabul görmektedir.

Etin doğrudan ateşte pişirilmesi kanserojen yapının tetiklenmesi yanında, et dokusunun bozulmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle sebzelerle, haşlama usulü tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca, tüketilen yağlı etin kolon ve mide kanserine neden olabileceği de konunun uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Kurban etini kesimden sonra hemen buzdolabına konulması etin kalitesini bozmakta ve lastik gibi sert olmasına rigor motris(ölüm sertliği) neden olmaktadır. Sağlıklı ve hijyenik et tüketmek istiyorsak, kurban etleri parçalar halinde kesilip temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde (14 santigrat derecenin altında) dinlendirilmesi sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmelidir. Bu süre 5-6 saati geçmemeli, daha sonra et buzdolabına konularak saklanma sürelerine uygun olarak saklanmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulduğu takdirde buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmayabilmektedir. Bu nedenledir ki etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (yaklaşık ikinci gününde) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülebilmektedir. Yeşillenme görülen kısımlar kesinlikle tüketilmeyip atılmalıdır. Kurbanlık etin dayanma süresi kesim kalitesine ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı şartlarında 5 veya 6 gün civarındadır. Bu süre kıymada ise yaklaşık 3 gündür diyebilmekteyiz. Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanın etinin birer pişirimlik yemeklik şeklinde poşetlere konarak buzdolabında saklanması gerekir. Etin bütünü ile buzdolabından çıkarılması dokusunun bozulmasına neden olur. Et bir defa çözülünce hemen pişirilmeli, çözülen et tekrar dondurulmamalıdır.

Ette üreyebilecek mikro organizmalar, ete büyük ölçüde zarar vermekte bu da sağlık açısından çok sakıncalıdır. Ayrıca bu durum etin protein yapısının bozulmasına da neden olmaktadır. Bu amaçla çözündürülen etlerin kavrularak saklanması uygundur. Şayet etlerimizi uzun süre saklamak istiyorsak buzlukta (dondurucuda) -18 derecede muhafaza edilmelidir. Dondurulmuş etlerin saklama süresi ise 4-6 aydan fazla olmamalıdır. Derin dondurucularda bu süre daha fazla olmaktadır. Küçük detay gibi görülen bu bilgilerin, sağlıklı beslenmemiz açısından büyük önem taşıdığı düşüncesiyle,

Hayırlı, sağlıklı nice Kurban Bayramları geçirmenizi diliyor, saygılar sunuyorum.