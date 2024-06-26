Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

37. dakikada Romanya beraberliği sağladı. Sağ taraftan topla hareketlenen Hagi, Hancko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası içinde yaşandığı belirlenerek penaltı noktası gösterildi. Penaltıda topun başına geçen Razvan Marin, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.