Haber: Damla Oya Erman

Gerçek adı Calvin Broadus olan rap yıldızı, Instagram'da 82.5 milyon takipçisine yaptığı açıklamada, "Ailemle yaptığım düşünce dolu görüşmelerin ardından sigara içmeyi bırakmaya karar verdim. Bu süreçte mahremiyetime saygı gösterilmesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

Bu karar, Snoop Dogg'un esrar kullanımına olan ilgisiyle bilinen hayranları için şaşırtıcı olabilir. Sanatçı, Beyaz Saray'da bile esrar içtiğini iddia etmiş ve esrar odaklı medya şirketi "Merry Jane" ile çeşitli esrar ürünlerini içeren bir marka başlatmıştı.

Snoop Dogg'un esrar kullanımı daha önce de manşetlere konu olmuştu. 2019 yılında yaptığı açıklamada, tam zamanlı bir çalışanının sadece onun için esrar sigarası sardığını belirtmişti. 2021'de ise Reddit'te günde 81 kez esrar molası verdiğini paylaşmıştı.

Snoop Dogg'un temsilcisine ulaşılarak konuyla ilgili yapılan açıklama bekleniyor.