SOCAR Türkiye ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük açık hava özel mobil iletişim ağı (PLTE) projesi tamamlandı.

Şirketten yapılan açılamaya göre, İzmir Aliağa Yarımadası'na özel geliştirilen Türkiye'nin en büyük açık hava PLTE projesi, iki kurumun iş birliğinde 6 ayda tamamlandı. Turkcell tarafından SOCAR Türkiye'ye özel, bilgi teknolojileri altyapısı için baz istasyonları kurularak yüksek güvenlikli bir mobil iletişim ağı oluşturuldu.

SOCAR Türkiye'nin STAR Rafineri, Petkim ve SOCAR Depolama gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu bölge, Türkiye'nin ilk 'Özel Endüstri Bölgesi' unvanını taşımanın yanı sıra enerji sektöründeki dijital dönüşüm için de model oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, şunları kaydetti:

'Turkcell ile başlattığımız teknolojik iş ortaklığımız çerçevesinde sahamızda kurulan ve Türkiye'de bu büyüklükte ve açık alanda bir ilk olan Private LTE altyapısıyla hedeflediğimiz dönüşüme hizmet edecek büyük bir adım attık. Bu altyapı sayesinde sahada birçok noktadan gerçek zamanlı veri akışını sağlayabilecek ve bu veriyle oluşturduğumuz iyileştirme ve karar modellerimizi saha ekiplerimizle paylaşarak daha verimli ve güvenli bir operasyon sürdürmelerini sağlayabileceğiz. Bu iş birliği çerçevesinde, Türkiye ve bölgemizde birçok farklı kurum ve sektöre referans olacak ilklere imza atacağımıza olan inancım tam.'

- 'İş birliklerimiz hız kesmeyecek'

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata da şu ifadeleri kullandı:

'Enerji sektöründe bir ilke imza attığımız bu proje, Turkcell'in yüksek hızlı veri ve iletişim hizmetlerini kurumsal müşterilerine ulaştırma vizyonu doğrultusunda da önemli bir adım. SOCAR Türkiye'nin mükemmel altyapı ve ağ güvenliği deneyimiyle birleşen Turkcell'in teknoloji alanındaki uzmanlığıyla benzersiz bir iş birliği sürdürdük. Bu ortaklık, stratejik bir adımı da işaret ediyor. Proje ile SOCAR Türkiye mevcut iletişim altyapısına ek olarak telekomünikasyon altyapısını da kullanarak operasyonel verimlilik, iş güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik farklı dijital uygulamaları sektöründe hayata geçiren ilk şirket unvanını aldı. Projemiz, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinin sinerjisini başarıyla test etti ve iyi bir örnek oldu. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunun bayrak taşıyıcısı olarak, geleceğin teknolojilerinde aktif rol üstlenmek için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza ve iş birliklerine hız kesmeden devam edeceğiz.'

AA