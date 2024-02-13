Socios.com Türkiye X (Twitter) üzerinden yapılacak yarışma sonunda Galatasaray Fan Token sahibi çiftler Socios.com'un Rams Park'taki VIP locasında Galatasaray-Sparta Prag maçını izleme fırsatını elde edecek. Galatasaray'a sevgisini belirterek yaratıcılıklarını yarıştıran çiftler Rams Park'ta hem Sevgililer Günü'nü kutlayacak hem de Galatasaray-Sparta Prag maçını seyredecek.

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Galatasaray taraftarı, Socios.com uygulamasında daha önce de "favori takım" seçiminde 100 bin sayısını geçerek, dünya devleri Manchester City, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi takımların taraftarlarını geride bırakmıştı.

Kaynak: AA