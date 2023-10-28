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Gösteriyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da izledi.

Gösteriyi izleyen Vali Orhan Tavlı, basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100 . yılı etkinliklerinin SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisiyle sürdüğünü söyleyerek, "Bütün Samsunlulara teşekkür ediyorum. İş yerlerini, evlerini bayraklarla donattılar. Cumhuriyet demek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek. Cumhuriyet demek, Gazi Meclis demek. Cumhuriyet demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demek. Cumhuriyet demek, aziz Türk milleti demek. Aziz Türk milletine saygı ve selamlarımızı sunuyoruz." dedi.

Yaklaşık 15 dakika süren gösteri uçuşunu izleyiciler, cep telefonlarıyla da kaydetti.

Sahilde toplanan binlerce kişi, SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı manevraları alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izledi.

Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek

Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek

SOLOTÜRK , Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıktığı Tütün İskelesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

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