Alman bilim insanları tarihe geçecek bir keşfe imza attı. Rusya'nın doğusu Kolima Nehri yakınlarında bir süredir araştırmalarını devam eden bilim insanları donmuş toprağa (permafrost) gömülü olan solucanları hayata döndürmeyi başardı.

Uzunluğu 1 milimetreden daha kısa olan minik solucanlar, büyümeleri için besleyici gıdalarla dolu bir kap içerisinde hayata döndürüldü. Bir süre sonra solucanların hareket edildiği görüldü. Bu solucanlar 1 ay içinde öldü ancak üremeyi ve nesillerini devam ettirmeyi başardı.

Yapılan araştırmaların devamında bu türün buz devrinden beri uyuduğu belirlendi.

HABER: METE YILMAZ