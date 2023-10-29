Haber: Elif Hayvalı

ANKARA- Cumhuriyet'in ilanından önceki gün, Ankara’daki Çankaya Köşkü mutfağında yaşananları anlatan, CineGenna Pictures’ın yapımcısı olduğu, Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” filminin Ankamall AVM'de gerçekleşen galasına halk büyük ilgi gösterdi. Film gösterimi öncesi seyircilerle bir araya gelen ekip, duygu ve düşüncelerini anlattı.

Cumhuriyet'in birleştirici sofrasına herkesi davet ettik diyen Yapımcı A. Selim Tuncer, "Biz bu projeyi çok önemsedik. Herkesin ve özellikle oyuncularımızın fedakarlıklarıyla bugüne, 29 Ekim'e yetişsin istedik. Cumhuriyet'in birleştirici sofrasına herkesi davet ettik ve bu film 100. yılımıza armağan olsun istedik. Tüm gayretimiz buydu." dedi.

Yönetmen Levent Onan, “Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir işe imza atmanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Burada oyuncu arkadaşlarımızla birlikte, özellikle Ankara'da filmi izlemek çok heyecanlandırıyor beni.” dedi.

Filmin başrol oyuncularından Engin Şenkan, "Böyle sağlam senaryosu olan bir filmde oynamayı çok istiyordum. Hele ki Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün yanında olmak ve onun aşçısı olmak beni çok gururlandırdı. Bugün ekipçe Anıtkabir'e gittik. Bu Cumhuriyet asla yıkılamaz” dedi.

Filmde Ahir Usta’nın kızı rolünü üstlenen yetenekli oyuncu Aslı Tandoğan, “Tarihimizi anlatan bir filmin içinde bulunmanın verdiği mutluluğa anlatamam. Atatürk'ü çok farklı bir yerden anlatan naif, sıcacık bir film, mutlaka izlenmeli.” dedi.

Çankaya Köşkü mutfağında çalışan Azize karakteriyle filmde yer alan deneyimli oyuncu Yasemin Baştan, “Filmde aslında geçmişe yolculuk yaptım. Öyle bir dekoru, öyle bir atmosferi vardı ki. Aynı zamanda hikayesi de çok özeldi. İnanın filmde zorlandığım bir kısım da olmadı, zorlanmanın aksine çok büyük heyecan yaşadım. Aslında seyircilere 'Sen, ben yok. Biz tekiz, milletiz.' hissini aktarabilecek olmamız beni çok heyecanlandırdı" dedi.

Ahir Usta’nın torunu Elif rolünü canlandıran çocuk oyuncu Azra Aksu, "Film çekimleri çok güzel geçti. Filmde oynarken çok gururlandım. İyi ki böyle bir Atatürk filminde oynamışım diye düşündüm.” dedi.

Sıcak, samimi ve cesur hikayesiyle günümüzden bir asır önce Cumhuriyetimizin ilan edilmesine 24 saat kala yaşananları beyazperdeye taşıyan filmde Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Yasemin Baştan, Mustafa Kırantepe, Nehir Gökdemir ve Tuba Daştan rol alıyor.