Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov’a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.