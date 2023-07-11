Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16'ların Türkiye'ye satışını kongreye danışarak iletmeyi planladığını açıkladı.Beyaz Saray Ululsal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16'ların Türkiye'ye satışını kongreye danışarak iletmeyi planladığını açıkladı.

Vilnius’ta bugün başlayacak NATO zirvesi öncesi konuşan Sullivan,uzun süredir Türkiye ile ABD arasında gündemde olan F-16 konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliği ile bağlantılı değil.”

Sullivan ,“Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliği ile bağlantılı değil. Biden F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak ilerletmeyi planlıyor' dedi. Sullivan açıklamasının devamında ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği için bir yol haritası çizileceğini ancak zaman için kesin bir takvim verilemeyeceğini belirtti.

Türkiye ,ABD’den 40 adet yeni F-16 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti satın almak isityor. Söz konusu siparişin tutarının 20 milyar doları bulması bekleniyor.

HABER:DUHA SENA OSKAY