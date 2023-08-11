İstanbul / Zeytinburnu'nda eğitim hayatına devam eden Sonuç Sürücü Kursu, İstanbul’daki en iyi sürücü kursları içinde ilk 5 içinde olma ünvanını uzun süredir elinde bulunduran, 25 yılı aşkın süre içinde başarı odaklı bir eğitim anlayışı ile eğitim hayatına devam ederek binlerce sürücü yetiştirmiş olan, güvenilir eğitimin öncülüğünü yapan ciddi bir kurumdur.

Ülkemizde, sürücü eğitimi alanında pek çok yeniliğe öncülük eden sonuç sürücü kursları, Avrupa Birliği Ülkelerinde faaliyet gösteren pek çok sürücü kursuyla da kardeş kurs olarak iletişim ve işbirliği halindedir.

Pek çok ünlü ismin ve de cemiyet hayatının aile mensuplarının da tercih ettiği Sonuç Sürücü Kursları, değişen zamana uyumlu olarak kendini daha da geliştirerek Ülkemize bu alanda hizmet etmeye devam etmektedir.