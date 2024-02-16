Şota Arveladze, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi ve tempolu bir maç olduğunu aktaran Şota, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Fazlasıyla pozisyona girdik. Bu tarz müsabakalarda maçı öldürmek önemli bir olay. 5-6 pozisyona girersen gol atman lazım ama bu tarz maçlarda golü bulmak zor olabiliyor. Puan puandır sonuçta. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da iyi oynuyor, onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.