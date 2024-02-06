Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arveladze kupa maçları için hazırlanma süresinin az olduğunu bu nedenle daha az oynayan oyuncuları kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Oyuncular açısından fırsat olup olmayacağına baktıklarını da sözlerine ekleyen Arveladze, "Futbolcuları tebrik etmek istiyorum. Lig maçından sonra kısa bir süre çalışıyorsunuz ve bir kadro seçiyorsunuz. Maçta geriye düştük ama oyuncularımız karakter koydular ortaya. İki güzel gol attık." dedi.

Hakem yönetimin eleştiren teknik adam, "Faullerde tekme sesi gelirken, basit sert fauller olurken bunlar nasıl görülmüyor şaşırıyoruz. Oyuncunun ayağı, kafası gidecek resmen. İlk yarıda rakip uçtu ve oyuncumuza çarptı. Faulü rakibe verdi. Ben de sarı kart gördüm, neden gördüm bilmiyorum. Topu havaya atmadım, bir yere atmadım, içeriye attım tekrar." değerlendirmesinde bulundu.

"Ligde mi yoksa kupada mı başarılı olmak istediği" yönündeki soruyu Arveladze, "Bir hoca, bir kulüp her zaman kazanmayı düşünür, tercih etmek hem zor, hem kolaydır. Biz bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugün Samsunspor yedek oyuncusu olmadan, genç bir kadroyla geldi. Biz kimseyi dışarıda bırakmadık. Maçtan sonra antrenman da yaptık. Bizim için her maç aynı. Lig tabii ki herkes için çok önemli ama net bir ayrım yapmak doğru olmaz." şeklinde cevapladı.