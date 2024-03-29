Merhum Nuri Pakdil'in ifadesi ile.

"Bize soylu bir öfke lazım".

Çok özür dileyerek...

Soysuzlar gibi davranan bir toplumdan öfkenin soylusunu beklemek...

Ecdadı, onun kutlu davasını unutan bir toplumdan medet ummak...

Vallahi gidişatımız, yolumuz yol değil!

Bir avuç siyonist dünyanın gözü önünde kardeş dediğimiz insanları katlediyor!

Ümmete "halife" ilan ettiklerimiz sus-pus ticaretine devam ediyor.

"One munite" çıkışlarının ne kadar kıymetsiz olduğu daha iyi anlaşılıyor!

Tabi görene, görebilene...

Yoksa köre ne?

Milletin ciddi bir kısmı kafasını kuma gömen deve kuşları misali!

"Vardır elbet Reisin bildiği" diyorlar.

Allah milletimize feraset versin!

Bizler eleştirince de "Chp olsa bişey mi yapacaktı" diyorlar.

Yahu biz Chp olsun da birşey yapsın mı diyoruz?

Muktedir kim ise ondan medet umuyoruz.

Geçen günlerin birinde Ak Parti mitinginde pankart açmıştı duyarlı vatandaşlar.

"İsrail ile ticareti kes" diye yazmışlardı.

Sitem, serzeniş, eleştiri karışık bir pankart olmuştu.

Ak Partili duyarlı kardeşlerimiz bu ölüm sessizliğine duyarsız kalamamıştı.

O pankartı açanlar apar/topar gözaltına alındı.

Pankart kaldırıldı!

Yahu hiç mi utanma yok bizlerde?

Neyine tahammül edemiyoruz ufacık bir pankartın bile?

Vallahi bizden, muktedirlerimizden adam olmaz!

Yarın Allah'a hesabını veremeyeceğimiz işlerin içindeyiz!

Hep söylüyorum.

Bugün dünya, yarın ahiret!

Allah'a karşı mahcup olacağız!

Utanacağız!

Bebekler katledilirken, ümmetin namusu çiğnenirken, bizler muhtar adaylarının taht kavgaları ile meşgulüz!

Ankara ve İstanbul'u kim alır'ı Gazze'den daha fazla konuşuyoruz!

Şu kokuşmuş sistemin çürümüşlüğüne bakar mısınız?

Milleti maneviyatından ettiler!

Din de gitti, devlet de gitti elimizden!

Bir yazımda "Allah bize neden yardım etsin" diye bir başlık atmıştım!

Hakikaten tekrar soruyorum.

Allah bize neden yardım etsin?

Sahi, Allah'tan yardım dilenecek yüzümüz kaldı mı?