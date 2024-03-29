Sevgili büyüklerim ve değerli okurlarım, konu başlığının altında yatan tehlikelere uzak oluşumuz nedeniyle  her yönden  çok büyük bir risk altında olduğumuzu  üzülerek bildirmeliyim. .  

O nedenle  “1991 yılından  bu yana küresel batının, yerküreye hakim olabilmek maksadıyla neler yaptığı?”  sorusuna  kısaca bir açıklama  getirmek isterim   

Önce birtakım  ilgi çekici yayınlarla, sportif faaliyetlerle  (film, futbol, survivor  vb.) bizleri gerçeklerden uzaklaştırıyorlar.

Futbol dendiğinde Avrupa dahil geri bırakılmış ve düşünce yetisini kaybetmiş insanların,   beyinleri kafatasından  firar ettiriliyor.  

Artık emeline ulaşmak isteyenlerdedir, top!.

Bizler topu kovalarken Onlar  sessizce toprağımızı, önemli varlıklarımızı   altımızdan çekip alıyorlar.

Haberimiz oluyor mu?

Başka hedeflere (!)  yönlendirildiğimiz için kocaman bir HAYIR!  

 Tam da burada yazımın sonunda söyleyeceğimi  şimdi  belirteyim.

"Yerküre hakiminin  vatandaşı olanlarla  bir şekilde elini verip vücudunu kaptıranların  görevi  ölene kadardır!”
Ben söylemiyorum,  acımasız küresel çete  böyle emrediyor.!

Gelelim sadede!

Malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin  1993 -1996  yıllarında ilk kadın başbakanı da Amerikan vatandaşıdır. 

Yaşı gereği verilecek görevlerden elini eteğini çekmesi gerekirken, her seçim öncesi ortaya çıkarak Küresel Hakimin istekleri doğrultusunda çaba sarf etmesi de bu nedenledir!

Ülkemizde küresel çetenin  kıskacında  olanlara, elini verip vücudunu kaptıranlara dair verilecek örnekler oldukça fazladır!.

Ve sizler onları artık biliyorsunuz!

Yerkürenin Vatandaşlığına geçenlerin ne gibi şartların altına imza attıklarını görmek içindir, şimdi anlatacaklarım…

O nedenle Amerikan Vatandaşlığını biraz daha masaya yatırmamız gerekiyor.

Amerikan vatandaşı olmanın avantajlarının yanı sıra tehlikeleri içinde barındıran sorumlulukları da vardır.

Dikkatle Okuyalım.

*Çağrıldığınız takdirde mahkemelerde jüri görevini yerine getirmenizi,
*ABD’ye sadakat yemini etmenizi,
*ABD yasalarını ve anayasasını savunup desteklemenizi,
*Çağrıldığınız takdirde ABD’de askere gideceğinize ve daha önce başka ülkelerle yapılan sadakat yeminlerinden vazgeçtiğinize  dair sözler vermenizi zorunlu kılar!

Bu Yemin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yasalarını, Anayasasını Ve Ülkenin Değerlerini Korumak Ve Savunmak Üzerine Yapılan En Kapsamlı Yemindir…

Bu da; bir kişinin ABD  vatandaşı olması için aşağıdaki matbu metni okumasını  ve ABD  bayrağının üzerine el basıp yemin etmesini  gerekli kılıyor!

Sonunda!  

''Şimdiye Kadar Tabiiyetinde Bulunduğu Her Türlü Devletin  Tabiiyetini Ve Egemenliğini Reddettiğini Belirten”  bağlayıcı metni  ONAYLATIYORLAR

Sonuç olarak :

 “Ülkesi Uğruna Mücadele Etmesi Gereken  Ve Fakat - Elini Verip Vücudunu Kaybeden  İnsanların  yeri geldiğinde korkmasının, Ses Çıkartmamasının, Olaylara Tepkisiz Kalmasının  Sebebi  Bundandır.!”

Günümüzde dünya nezdinde eğer itibarımız ayaklar altına alınmışsa gerekçeyi  başka yerlerde aramayalım, derim!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…