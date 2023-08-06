Haber: Damla Oya Erman

Şirket uzay aracı, roket ve uydu tasarlar ve üretirken, özel vatandaşların yaklaşık 1 milyon dolarlık maliyetle bir uzay yolculuğu rezervasyonu yapabildiği bir "rideshare" hizmeti sunmaktadır.

SpaceX, geleceğin parlak olacağına inanarak uzay yolculuğunu yaygınlaştırmayı ve insanları yıldızların arasında olma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Şirketin başarılı lansmanları ve sürekli büyümesiyle, Mars gibi diğer gezegenlere kolonileştirme ve uzay yolculuğunu daha erişilebilir hale getirme gibi nihai hedefleri vardır.

SpaceX, şimdiye kadar 200'den fazla fırlatma gerçekleştirmiş ve NASA astronotları ve siviller dahil olmak üzere birçok kişiyi uzaya göndermiştir. Şirketin merkezi California'da bulunurken, tasarım ve üretim için test tesisleri de Texas'ta yer almaktadır.

Şirket, Starship adlı uzay aracını geliştirirken, Starship ve Super Heavy roketi tamamen tekrar kullanılabilir bir taşıma sistemidir ve insanları Dünya yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve ötesine taşımak için tasarlanmıştır. Ancak, bu devrim niteliğindeki uzay aracı bazı zorluklarla karşılaşmıştır ve Nisan 2023'te yapılan bir fırlatma başarısız olmuş ve patlamıştır.

SpaceX şu anda 150 milyar dolar değerinde önemli bir oyuncudur ve sürekli inovasyon, düşük fırlatma maliyetleri, artan turist ilgisi ve tekrar kullanılabilir ekipmanlar sayesinde çok milyar dolarlık bir iş haline gelmiştir.

Şirketin ilk başarılı fırlatması 2008'de gerçekleşmiş, 2012'de ilk özel uzay aracı Dragon, uzay istasyonuna ulaşmıştır. 2015'te Falcon 9, 11 iletişim uydusunu yörüngeye göndermiştir. 2017'de ise SpaceX, Falcon 9'u yeniden kullanarak tarihteki ilk orbital sınıf roketi tekrar fırlatmayı başarmıştır.

2018'de Falcon Heavy fırlatılmıştır. Şirketin diğer başarıları arasında 2019'da Falcon 9 ile 60 Starlink uyduyu fırlatması ve 2023 itibarıyla yörüngede 4,400'den fazla Starlink uydusunun bulunması yer alır. Starlink, dünya genelinde internet erişimi sağlama misyonuyla çalışırken, 2022'de hükümet kullanımı için tasarlanan Starshield adlı bir teknolojiyi duyurmuştur.

2020'de NASA astronotları SpaceX uzay araçlarına katılmış ve Falcon 9 ile Crew Dragon uzay aracını taşıyarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiştir. 2021'de SpaceX, dört sivil yolcu ile bir uçuş düzenlemiştir.