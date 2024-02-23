Danimarkalı teknik adam, 4-1 kazandıkları rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Karşılaşmada iyi oynadıklarını anlatan Priske, "Güzel bir takım performansı sergiledik. Hatta takımın son zamanlardaki en iyi performansını gördük. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi bir performans sergiledi. Çok olgun bir oyun oynadık ve taraftarımızın desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık." diye konuştu.