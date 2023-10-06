Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gasparik, "Mağlubiyetten memnun olunmaz ama ben bu maçtan memnun oldum çünkü çok güçlü bir takımla oynadık. İlk yarıda iyi defans yaptık. Fenerbahçe'ye şans vermedik. İkinci yarıda 1-2 şansımız vardı. İlk gol olduktan sonra şansımız da oldu ama akabinde ikinci golü yedik. Sonrasında oyuncularımız oyundan düştü. Rakibin bireysel hatasında golü bulduk. Bu tür maçlarda böyle bir takımla oynadığınızda biraz da şans yanınızda olacak." diye konuştu.

Gasparik, maç öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Fenerbahçe'nin zayıf tarafını bildiğine yönelik yaptığı açıklamanın kendisine sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçındaki kadroyla sahaya çıkacağını düşünmüştük ve umduğumuz gibi çıktı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin yavaş yavaş oyuna gireceğini de biliyorduk. Biraz yavaş maça başladık ve ön alana fazla gitmedik. Fenerbahçe'nin ilerde etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk. Onlar değiştiğinde bize problem çıkarabilirdi. Bugün Fenerbahçe'nin defansı çok iyiydi. Dörtlü savunma her şeyi iyi yaptı. Bu maçın anahtarı Fenerbahçe'nin arkadaki dörtlüsüydü ancak defansları çok iyiydi."

Gasparik, grubun 3. haftasında Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets'e ilişkin ise, "Fenerbahçe'nin Ludogorets'ten çok daha iyi bir takımı var. İki takımdan kimin nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü Fenerbahçe ile kendi sahamızda, Ludogorets ile deplasmanda oynadık. Her maçın farklı bir hikayesi var ama ben Fenerbahçe'nin daha iyi bir takım olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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