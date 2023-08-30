ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu mesajında, Türk milletinin dünya tarihine geçen bağımsızlık mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "30 Ağustos; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde Türk ulusunun şanlı ordusuyla birlikte yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı, kutsal vatan topraklarının ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen unutulmaz bir zaferdir. Cumhuriyetimizin 100. yılında aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu cennet vatanı armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu da mesajında, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise mesajında, bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünün en içten coşkuyla kutlandığı belirtilerek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ise mesajında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 101 yıl önce 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırıldığı hatırlatılarak, "Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve şükran ile anıyor; istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güreş, boks, cimnastik, halter, tekvando, tenis, atletizm, okçuluk, judo, eskrim, özel sporcular, modern pentatlon, hokey, bisiklet, atıcılık ve avcılık, bedensel engelliler gibi bir çok spor federasyonu da yayınladıkları mesajlar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.