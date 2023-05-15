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Engelli sporcular ve aileleri "Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği"nde buluştu

Engelli sporcular ve aileleri "Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği"nde buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

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