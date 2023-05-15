İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mayıs Çarşamba:
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
18 Mayıs Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
AA